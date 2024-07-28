دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس هجوما لاذعا على تمثيل لوحة "العشاء الأخير" للمسيح خلال العروض الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 واصفا ما حصل بـ"سفالة وتجيف".

جاء ذلك في تدوينة لساويرس على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها ردا على سؤاله عن رأيه فيما حدث: "سفالة وتجديف وقلة إحساس"، في حين علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني قائلة بتدوينة: "فعلاً افتتاح كارثي مليء بالرسائل الساقطة والبعيدة كل البعد عن الرياضة والثقافة!"

وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، قد أكد في بيان لـCNN بالعربية: "من الواضح أنه لم تكن هناك أبداً نية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي جماعة أو معتقد ديني، على العكس من ذلك، كان الهدف من كل لوحة من لوحات حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، هو الاحتفاء بالمجتمع والتسامح".

وأضاف: "بالنسبة للاحتفالات، استلهم توماس جولي (المخرج المسرحي الذي تمّ تكليفه بتنظيم الحفل) من لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة لإنشاء الديكور، إنه ليس الفنان الأول الذي يشير إلى عمل فني مشهور عالمياً، من آندي وارهول (فنان أمريكي) إلى عائلة سيمبسون (مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي)، كثيرون فعلوا ذلك من قبله".