مصر.. تداول فيديو لأشخاص "يلهون داخل مسجد".. والداخلية تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أشخاصا يلهون داخل مسجد في مصر، وتعلق أحدهم بالحبال داخل صحن المسجد.

ومن جانبها، علقت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الجمعة، على الفيديو حيث قالت: "بالفحص أمكن تحديد مكان حدوث الواقعة بأحد المساجد بمحافظة الدقهلية وتبين أن الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2022 إبان القيام بأعمال إنشائية داخل المسجد محل الواقعة".

وأضافت: "كما تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو وهم 4 طلاب مقيمون بالمحافظة وأقروا بإرتكابهم الواقعة وتصويرها بهاتف أحدهم بقصد اللهو، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".