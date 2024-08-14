(CNN) – علق الداعية الإماراتي وسيم يوسف، على مقطع فيديو لرجل يتحدث فيه عن "عدم وجوب" أن يُنفق الزوج على علاج زوجته في حال مرضها حسب مذهب "جمهور العلماء"، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك "يطالب بتنقيح التراث".

ونشر الداعية الإماراتي مقطع فيديو لرجل يستعرض فيه آراء منسوبة لعلماء من المذاهب الأربعة حول "عدم وجوب علاج الزوج لزوجته" ويقول في نهاية المقطع متهكما: "لو زوجتك مرضت ارمها في الشارع... لأنك أخذتها كي تتمتع بها وحين تمرض فهي لا تصلح للمتعة".

وعلق وسيم يوسف على المقطع بالقول: "علمتم لماذا نطالب بتنقيح التراث! ولماذا رجال الدين يصيبهم الرعب من هذه الكلمة!".

وأردف الداعية الإماراتي قائلا: "للأسف ما يقوله الرجل صحيح وللأسف يدرس في الكليات الشرعية في الجامعات!!".

وتضمن منشور وسيم يوسف أيضا صورة تُظهر رأي "جمهور الفقهاء" بالأمر.