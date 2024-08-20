أول تعليق من باسم يوسف بعد اختفاء حسابه على "إكس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، الثلاثاء، في أول تعليق له بعد اختفاء حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه لا يعلم متى سيعود حسابه على "إكس" أو إذا كان سيعود على الإطلاق.

واختفى حساب باسم يوسف الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص على منصة "إكس"، الاثنين، لتظهر رسالة "هذا الحساب غير موجود"، وذلك بعد سلسلة من التغريدات التي انتقد فيها باسم يوسف إسرائيل والصهيونية واستغلال مصطلح "معاداة السامية" لتخويف الناس من انتقاد إسرائيل.

وقال باسم يوسف في منشور عبر حسابه على "إنستغرام": "لست متأكدا إذا أو متى سيعود حسابي على تويتر. أنا موجود على إنستغرام وفيسبوك، وأي حساب آخر على تويتر يدعي أنه أنا فهو مزيف. لا أرغب في إصدار أي بيانات أو مقابلات صحفية عن هذا الأمر الآن".

وكانت CNN قد أرسلت طلبا لباسم يوسف للاستفسار عما حدث لحسابه على "إكس" لكن دون رد، كما لم تعلق منصة "إكس" على ما حدث لحساب باسم يوسف.