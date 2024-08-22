دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الأكاديمي الإماراتي ومستشار الشؤون الدينية، وسيم يوسف، على الجدل الكبير الدائر حول فيلم "حياة الماعز" الهندي على نتفليكس واعتباره "مسيئا" للمملكة العربية السعودية.

وقال وسيم يوسف في مقطع فيديو نشره على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى حياة الماعز، هو فيلم هندي أساء ويسيء للمملكة العربية السعودية بدعوى انها قصة حقيقية أيا كانت هي عملية استهداف للمملكة العربية السعودية التي تعداد سكانها 40 مليون وما يحتاجون أحد مثلي يدافع عنهم.."

وتابع: "أولا وفرضا لو كان قصة حقيقية لو جئنا لتصرف الفرادى للحكم على الدول هذه كارثة ونستطيع ان ننتج فيلم عن حياة اثنين من السائحين البريطانيين ذهب هو وزوجته إلى الهند وتعرضت زوجته للاغتصاب أمام زوجها من 10 من الهنود وهذه قصة حقيقية حتى الصحف الهندية نقلت هذا الأمر، نستطيع انتاج فيلم نقول حياة سائح.. لكن لا يحكم على الـ10 أشخاص على هند تعداد سكانها مليار و400 مليون كذلك لا يحكم على رجل إن كانت القصة حقيقية على تعداد دولة بـ40 مليون.."

وأضاف: "السعودية تعدادها 40 مليون ليسوا كلهم ملائكة فرضا وهذا في أي دولة لكن لا يعني أن آخذ شخص وأحكم على دولة وخدمات دولة وقيادة دولة وتعامل دولة وأقول انظروا ماذا تفعل الدولة.."