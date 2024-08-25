(CNN)-- ستنقل كبسولة سبيس إكس كرو دراغون رائدي فضاء تابعين لوكالة ناسا، بعد أن بقيا على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 80 يومًا تقريبًا، بسبب مشكلات عانت منها مركبة الفضاء بوينغ ستارلاينر - وهو ما يمثل تحولًا مذهلاً في الأحداث لعملاق الفضاء المحاصر.

تأتي هذه الأخبار بعد أن أجرت وكالة الفضاء مراجعة رسمية، السبت، لتحديد ما إذا كانت ستعتبر مركبة بوينغ ستارلاينر آمنة بما يكفي للعودة إلى الوطن مع طاقمها - أو ما إذا كان على مركبة سبيس إكس كرو دراغون أن تتدخل لإنقاذ الموقف.

عانت مركبة ستارلاينر، التي حملت رواد الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى محطة الفضاء في أوائل يونيو/حزيران، من انتكاسات بسبب تسرب الهيليوم والدافعات التي توقفت فجأة عن العمل في المرحلة الأولية من أول رحلة تجريبية مأهولة. أمضى المهندسون أسابيع في محاولة فهم المشكلات بشكل أفضل، وقالت بوينغ مؤخرًا في 2 أغسطس/آب إن "ثقتها لا تزال عالية" في أن المركبة الفضائية ستكون قادرة على إعادة ويليامز وويلمور إلى الأرض.

كشفت ناسا خلال إحاطة صحفية في 7 أغسطس/آب، أن المناقشات داخل وكالة الفضاء حول سلامة كبسولة ستارلاينر قد تطورت - مما دفع الوكالة الفيدرالية إلى التفكير بجدية أكبر في إرسال رواد الفضاء إلى الوطن على متن مركبة سبيس إكس كرو دراغون، التي حلقت حوالي اثنتي عشرة مهمة مأهولة إلى الفضاء منذ عام 2020.

وقال مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، السبت، إن ناسا أخذت في الاعتبار خبرتها الواسعة في رحلات الفضاء - الناجحة وغير الناجحة - عند اتخاذ القرار. وفقًا لمسؤولي الوكالة، كان استطلاع رأي ممثلي ناسا من جميع أقسام الوكالة ومراكز البحث والإشراف والتطوير بالإجماع.

وقال نيلسون: "لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي: فقدنا مكوكين فضائيين نتيجة لعدم وجود ثقافة يمكن من خلالها تقديم المعلومات. إن رحلات الفضاء محفوفة بالمخاطر، حتى في أكثر حالاتها أمانًا وحتى في أكثر حالاتها روتينية. والرحلة التجريبية، بطبيعتها، ليست آمنة ولا روتينية".

من المقرر بالفعل أن تنفذ سبيس إكس مهمة روتينية إلى محطة الفضاء الدولية، تحمل أربعة رواد فضاء كجزء من دورات الطاقم القياسية على متن المختبر المداري. لكن المهمة، المسماة Crew-9، سيتم إعادة تكوينها الآن لحمل رائدي فضاء على متنها بدلاً من أربعة.

سيترك هذا التعديل مقعدين فارغين لويليامز وويلمور ليشغلهما في رحلة العودة إلى الوطن على متن Crew-9. وسوف ينضم رواد الفضاء أيضًا إلى فريق Crew-9، ليصبحوا جزءًا من البعثة الرسمية لمحطة الفضاء الدولية. ومع هذا الانتقال، سيبقى ويليامز وويلمور في الموقع لمدة ستة أشهر إضافية - وهي مدة المهمة الروتينية إلى محطة الفضاء.

ومن شأن القرار أن تدفع عودة الثنائي إلى فبراير/شباط 2025 على أقرب تقدير.

ومع ذلك، ستعود مركبة ستارلاينز إلى الولايات المتحدة فارغة. وإذا سارت رحلة العودة غير المأهولة على ما يرام، فستواجه وكالة ناسا قرارًا حاسمًا: ما إذا كانت ستمنح ستارلاينر شهادة رسمية لرحلات الفضاء البشرية - وهي الخطوة التي من شأنها إعداد المركبة للقيام برحلات روتينية إلى المدار - على الرغم من حقيقة أنها لم تكمل مهمتها كما هو مقصود.

لم يحضر ممثلو بوينغ في المؤتمر الصحفي، السبت.

في بيان صدر السبت، قالت بوينغ إنها "تواصل التركيز، أولاً وقبل كل شيء، على سلامة الطاقم والمركبة الفضائية. نحن ننفذ المهمة كما حددتها وكالة ناسا، ونحن نجهز المركبة الفضائية لعودة آمنة وناجحة بدون طاقم".

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، السبت، إن هناك "خلافًا بسيطًا (بين ناسا وبوينغ) فيما يتعلق بمستوى المخاطر".

وقال ستيتش: "يعتمد الأمر فقط على كيفية تقييم المخاطر. لقد فعلنا ذلك بطريقة مختلفة قليلاً مع طاقمنا عما فعلته بوينغ".

وأضاف نيلسون لاحقًا أنه متأكد بنسبة "100٪" من أن بوينغ ستعالج المشكلات وتجهز ستارلاينر لمهمة مأهولة أخرى في وقت ما في المستقبل.

كما ردت جوين شوتويل، مديرة العمليات في سبيس إكس، على الأخبار بمنشور على إكس، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر.

وقالت شوتويل: "سبيس إكس مستعدة لدعم ناسا بأي طريقة" ممكنة.

وتوقفت خمسة من "دوافع التحكم في رد الفعل" البالغ عددها 28 في مركبة ستارلاينر عن العمل خلال المرحلة الأولى من مهمة اختبار بوينغ. وتم استعادة جميعها باستثناء واحد في النهاية.

وبينما كان من المتوقع أن يقضي ويليامز وويلمور ثمانية أيام فقط في الفضاء، فقد تم تمديد إقامتهما على متن المختبر المداري بالفعل.