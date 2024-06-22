(CNN)-- أعلنت شركة بوينغ ووكالة ناسا، مساء الجمعة، أن مسؤولي المهمة أجلّوا مرة أخرى عودة كبسولة بوينغ ستارلاينر من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض.

ويعتبر هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من التأخيرات الأخيرة. فقد أرجأ المسؤولون موعد مغادرة مركبة ستارلاينر الفضائية عدة مرات، بعد أن واجهت المركبة - التي أقلت (رائدي الفضاء) سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى محطة الفضاء في 5 يونيو/حزيران الجاري - بعض المشكلات في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية.

ولم يعلن المسؤولون على الفور عن موعد جديد لعودة المركبة، لكن وكالة الفضاء أشارت إلى أن عودة طاقم ستارلاينر، رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز، لن تتم حتى يوليو/تموز المقبل.

وشملت هذه المشكلات 5 محركات دفع توقفت فجأة عن العمل أثناء الرحلة، وسلسلة من تسربات الهيليوم.

وفي منشور على مدونة، قالت وكالة ناسا إن هذه الخطوة "تسمح لفرق المهمة بالوقت لمراجعة بيانات نظام الدفع".

وأوضح ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا، في بيان، الجمعة: "إننا نأخذ وقتنا ونتبع عملية فريق إدارة المهمة القياسية لدينا". وأضاف: "نحن نسمح للبيانات بتوجيه عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بإدارة تسربات نظام الهيليوم الصغيرة وأداء نظام الدفع".

وأردف ستيتش في مؤتمر صحفي سابق، أن ستارلاينر يمكن أن تقضي ما يصل إلى 45 يومًا في الالتحام بالمختبر المداري إذا لزم الأمر.

ويشمل تغيير الجدول الزمني أيضا عمليتي سير مقبليتين في الفضاء يخطط رواد الفضاء لإجرائهما خارج محطة الفضاء. ومن المقرر أن تتم آخر عملية سير في الفضاء منهما في الثاني من يوليو/تموز المقبل، وهو ما يعني أن عودة ستارلاينر لن تتم قبل ذلك التاريخ.

وقال مسؤولون من وكالة ناسا وبوينغ خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، خلال الإعلان عن تأخير سابق، إنهم يعتزمون إبقاء كبسولة ستارلاينر ملتحمة بأمان بمحطة الفضاء بينما تحاول الفرق الأرضية فهم تسربات الهيليوم ومشاكل أنظمة الدفع بشكل أفضل.

وفي ذلك الوقت، قال ستيتش إن المركبة آمنة، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنها لا يمكنها إكمال الرحلة إلى الوطن.

وأضاف ستيتش للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي: "حتى الآن، لا نرى أي سيناريو لن تتمكن فيه مركبة ستارلاينر من إعادة بوتش وسوني إلى الوطن".

وكرر ستيش هذا التقييم يوم الجمعة، قائلا في بيان إن "مركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية لا يزال مسموح لها بالعودة في حالة الطوارئ من محطة الفضاء الدولية، التي تتطلب من الطاقم مغادرة المدار والعودة إلى الأرض".

ورغم التأخيرات المستمرة، قال مارك نابي، نائب الرئيس ومدير برنامج الطاقم التجاري لشركة بوينغ، في بيان إن ردود الفعل من ويلمور وويليامز حول مركبة ستارلاينر الفضائية كانت "إيجابية للغاية".

وأضاف نابي: "يعلم (رواد الفضاء) أن كل جزء نتعلمه في اختبار رحلة الطاقم سيحسن ويصقل تجربتنا للأطقم المستقبلية".