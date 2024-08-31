دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ولقطات من الحالة المطرية التي تشهدها المدينة المنورة في السعودية والمسجد النبوي في المدينة وسط تحذيرات فرق الدفاع المدني.

ونشرت أمانة منطقة المدينة المنورة مقاطع فيديو للبرق فرق المسجد النبوي واستعدادات فرق الأمن والدفاع المدني بالمنطقة بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا).

ونشرت الأمانة تحذيرا، الجمعة، بتدوينة منفصلة ورد فيها: "حالة مطرية قادمة.. أمانة منطقة المدينة المنورة تهيب بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة"، ناشرة عددا من إرشادات السلامة المتبعة في هذه الحالة.

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي كثفت أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كامل طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقاً، وذاك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة المنورة اليوم.."

وأوضح التقرير أن الهيئة "رفعت السجاد من المواقع المكشوفة وجففت مياه الأمطار باستخدام الآلات والأيدي العاملة، ونظمت الممرات في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين، وذلك لضمان سلامتهم مع توفير جميع الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم في راحة وطمأنينة".