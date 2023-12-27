نشر الأربعاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من الأمطار الغزيرة التي تهطل على منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وتداول نشطاء مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية والتي يظهر فيها البري "يضيء سماء المسجد النبوي".

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد نبه، الأربعاء، من "هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية".

وحدد المركز الوطني للأرصاد المناطق المتأثرة التي تشمل "المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس"، مبينا أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).

وبرز وسم "أمطار المدينة" من بين قائمة أكثر 5 مواضيع يتفاعل عليها رواد منصة أكس (تويتر سابقا) في السعودية، صباح الأربعاء، في حين نشرت إمارة منطقة المدينة المنورة صورا للأجواء بتديونة على صفحتها بمنصة أكس.