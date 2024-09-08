دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على الجدل الذي أثارة الداعية الإسلامي الكويتي، عثمان الخميس، حول ارتداء الرجال للون الأحمر، بتعليق فكاهي قال فيه "غلبا زملكاوي"، وذلك بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقا).

وكان عثمان الخميس قد قال في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بمنصة يوتيوب: " "يقول (سؤال وجه لعثمان الخميس) في باب الصلاة بالثوب الأحمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلّة حمراء فهل في هذا داع للبس الأحمر أم مكروه؟" ليرد الخميس قائلا: "ذكر أهل العلم أن لبس الأحمر كان مكروها لسببين.."

وأوضح: "السبب الأول لأنه من لباس النساء والسبب الثاني أنه من لباس الكفار، فكره لأجل ذلك، ومن أذن فيه (اللون الأحمر) على الأصل فيه الجواز، أما إذا كان أحمر كله فهنا منع منه وأذن بالأحمر الذي يكون فيه لون آخر مقلما أو مبكرا أو غيره أو غير ذلك أو دخل معه لون آخر فهذا مما يتساهلوا فيه".

واثار الخميس بهذا التصريح جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية كان من بينها تعليق الإعلامي الكويتية، فجر السعيد، التي قالت بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): " "يا شيخ ماكو في الدين تعاليم تنشغل فيها وتعلم الناس الاخلاق الحسنه وطريقة التعامل مع بعض بالحسنى وافشوا السلام بينكم ولا تنابزوا بالالقاب.. وتعلمهم ان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وتعلمهم ان الصدق والأمانة من صفات المسلمين.. بدل انشغالك في التحريم فقط وكأن الأصل عندك في الإسلام التحريم ثم.. لا اعلم الى اين تصل بعد ان اتحفتنا بهذه الفتوى الجبارة بأن الجاكيت الاحمر للرجل حرام.. ياشيخ عثمان.. ’الأصل في الأشياء الإباحة‘ ومعنى هذه القاعدة: أن كل ما على الأرض من منافع، وما استخلصه الإنسان منها فالانتفاع به مباح، ما لم يقم دليل على تحريمه.. والدليل تاذي اقمته لا يصل للتحريم ابداً.. ياشيخ عثمان.. قال الله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)".