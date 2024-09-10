(CNN)—أثارت مقاطع فيديو نشرها رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، لنقل طائرات خرجت عن الخدمة تابعة للخطوط الجوية السعودية، برا إلى الرياض تفاعلا واسعا.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "مشاعركم وفرحتكم في جولة الطيارات الى ان تصل الرياض اسعدتني جدا وغير مستغربة لأنكم اهل البلد الطاهر واجمل بلد السعودية … لذلك سنعمل مسابقة اجمل تصوير للطائرات في طريقها للرياض سواء فيديو او صورة سيحصل على سيارة جديدة فاخرة … وروني ابداعاتكم والمشاركة للسعوديين فقط".

وفي أحد المقاطع التي أُرسلت لآل الشيخ كتب المصور: "فجأة وانت تسوق... طيارة تقطع عليك الخط".

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه مقاطع فيديو عدة أرسلها عدد من المواطنين الذين رأوا الطائرات في الطرقات.

ومن المرجح أن يكون نقل الطائرات إلى العاصمة السعودية لأسباب تتعلق بالسياحة.