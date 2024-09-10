دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الشيخة مهرة، ابنة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، صورة عبر حسابها على "إنستغرام"، معلنة فيها عن إطلاق عطر باسم Divorce "طلاق"، من شركة "مهرة إم1"، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تفاصيل الرخصة الاقتصادية للشركة، التي حصل موقع CNN بالعربية على نسخة منها، فإن "مهرة إم1" هي شركة استثمار ذات مسؤولية محدودة، تأسست بتاريخ 12 أغسطس/آب 2024، برخصة صادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومسجلة بفرع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وكانت الشيخة مهرة البالغة من العمر 30 عامًا، قد أعلنت في 16 يوليو/تموز الماضي، عبر حسابها على "إنستغرام" طلاقها من الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم أحد أفراد العائلة الحاكمة في دبي. وكتبت الشيخة مهرة في منشور حينها: "عزيزي زوجي... بينما أنت مشغول برفاق آخرين. أُعلن طلاقنا: أُطلقك... أُطلقك... وأطلقك! اعتني بنفسك... زوجتك السابقة".

ويشمل نشاط شركة "مهرة إم1" بحسب رخصتها التجارية: