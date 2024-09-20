(CNN)-- أصدرت شركة مصر للطيران، الجمعة، بيانا بشأن تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول وجود حالات اختناق بين ركاب رحلة الشركة التي كانت متجهة من القاهرة إلى نيوجرسي.

وجاء في بيان للشركة: "إنه أثناء إقلاع رحلة مصر للطيران رقم MS987 المتجهة من القاهرة إلى نيوجيرسي في تمام الساعة 5:25 صباح يوم 18سبتمبر شعر أحد الركاب بتعب وإعياء شديد أثناء تحرك الطائرة على الأرض في طريقها للإقلاع.. نظرا لارتفاع درجه الحرارة داخل الكابينة نتيجة خلل مفاجئ لعمل نظام تكييف الطائرة على الأرض".

وأردفت "مصر للطيران" في البيان قائلة إن طاقم الضيافة الجوية قام "بالاستعانة بأحد الأطباء من الركاب المسافرين على متن الطائرة والذي أكد على أن حالته الصحية تستدعى طلب الإسعاف وقد قام طاقم الضيافة الجوية، وعلى الفور قام أفراد الطاقم بإبلاغ قائد الطائرة بالحالة الصحية للراكب، وحفاظاً على سلامته فقد قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى موقع التحرك وذلك في تمام الساعة 5:40 صباحاً".

وأشارت الشركة إلى أنه تم استدعاء سيارة إسعاف إلى الموقع لإجراء الفحوصات الطبية على الراكب و"تقديم الإسعافات الطبية له وتحديد إمكانية سفره من عدمها".

وقالت "مصر للطيران" إن الراكب المعني "أصر على استكمال الرحلة بعد موافقة المسعفين" وأضافت: "هذا وبعد محاولات عديدة تم تهدئة الركاب نظرا لارتفاع درجة الحرارة داخل الطائرة، وتم التأكد من الحالة الصحية للراكب وقدرته على استكمال الرحلة، ثم أقلعت الرحلة مرة أخرى متجهة إلى نيوجيرسي في تمام الساعة 7:10 صباح نفس اليوم".

وأكدت الشركة أنها تقوم بفتح تحقيق شامل لـ"الكشف عن الملابسات الخاصة بالرحلة وتتقدم بخالص اعتذارها عما حدث أثناء الرحلة وتؤكد حرصها الدائم على سلامة الركاب وراحتهم والتي تأتي في المقام الأول لديها، وتقوم حاليا بالتواصل مع ركاب الرحلة لتقديم الاعتذار المناسب لهم".

وأثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حول "وجود حالات اختناق" في الرحلة من القاهرة إلى نيوجرسي ما أدى إلى ردود فعل واسعة على مدار اليومين الماضيين.