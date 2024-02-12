بعد فيديو مثير للجدل..مصر للطيران تكشف حقيقة حجز تذاكرها بالدولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوضحت شركة مصر للطيران أنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني في البلاد، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي يشير إلى قيام الشركة ببيع تذاكر رحلات من داخل مصر بالدولار الأمريكي بدلا من الجنيه المصري.

وفي بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، (تويتر سابقًا)، نفت الخطوط الجوية "ما نُشر علي بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شركة مصر للطيران بإصدار تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصري".

وأكدت مصر للطيران على أن إصدار تذاكر السفر من داخل مصر، التي تبدأ من مطارات البلاد إلى الوجهات الخارجية يجري بالعملة المحلية، أي الجنيه المصري.

وتلتزم الشركة بتعليمات تنص على "عدم إصدار أي تذاكر من داخل مصر للرحلات التى تبدأ من خارج الجمهورية"، بحسب البيان.

وجاء البيان ردا على مقطع فيديو أثار الجدل لصانعة محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث فيه عن تجربتها، قائلة إنها لم تتمكن من شراء تذكرة سفر من داخل مصر، بسبب قيود بنكية.

وأوضحت صاحبة الفيديو أنها تواصلت مع البنك الخاص بها لمعرفة أسباب عدم قدرتها شراء تذكرة سفر من داخل مصر عبر شركة مصر للطيران.

وأكدّت: "قال لي موظف البنك إن التذكرة لو كانت بأكثر من 250 دولارا فلن يتم قبول المعاملة.. حتى لو كانت سعر التذكرة بالجنيه المصري، فالشركة تقوم بتحويلها للدولار".

