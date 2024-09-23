(CNN) – دار حوار بين رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، بعد أن أعلن الأول عن إقامة حفل زفاف جماعي لـ300 عريس وعروس.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "من ضمن استشعار موسم الرياض لمسئوليته الاجتماعية تجاه شباب وبنات الوطن المقبلين على الزواج ودعما لهم فقد قررنا اقامة حفل زواج جماعي لـ300 عريس وعروسة (بمجموع 600) بتنظيم من موسم الرياض ويشمل حفلا غنائيا كبيرا وعشاء للمدعوين شبابنا وبناتنا يستاهلون نفرح فيهم حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية... وأدعو رجال الاعمال والشركات الوطنية بالمساهمة في هذ العمل الخير وحلمي ان نكررها اكثر من مرة في الموسم".

وعلّق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على المنشور بالقول: "فكرة عظيمة ونبيلة وكريمة لا تستغرب من معالي الأخ ابو ناصر صديق النجاح فشكرًا لك ولكل من ساهم وسيساهم فيها وجزاكم الله خيرًا جميعا".

وأردف الأمير في الرد نفسه قائلا: "لا أدري خبر كهذا كيف سيهاجم ولكن لا تقلق سيُهاجم... ننتظر ونرى الحملة المنظمة القادمة! قلت لك من قبل انت تنرفز".

وكتب آل الشيخ ردا على الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "الله يحفظكم سمو الأمير والله يزيدهم نرفزة".