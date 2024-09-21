دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عشية انطلاق النزال المرتقب بين الملاكمين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا، في لندن، أول حضور لموسم الرياض في المملكة المتحدة، السبت، أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية الجدل برسالة استباقية وجهها للمنتقدين، الذين وصفهم بـ "الجماعة إياها".

وقال آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " اليوم ترا طبيعي بيطلعون الجماعة اياها بعد ما يشوفون كرت موسم الرياض في ويمبلي، ورقم قياسي جديد 96 الف متفرج".

وأضاف: "بس انصحوهم يوفرون مجهودهم للافتتاح 12 أكتوبر، والموسم طويل 5 شهور لا يخلصون كروتهم بدري".

واختتم رسالته بالقول: "تركي آل الشيخ سبب الاحتباس الحراري.. ترا يمكن صح؟.. لأن فعلاً عندهم احتباس حراري"، وأشار لصورته المرفقة بالتدوينة قائلاً "صورة المتهم تحت".



وأكد آل الشيخ في على رسالته، في تدوينة لاحقة، نشر فيها مقطعاً من أغنية فنان العرب محمد عبده، يقول فيه "ما يفوز الحاسد اللي بك وشى"، وأهدى المقطع "للي خابرينهم"، بحسب تعبيره.

وستكون انطلاقة النسخة الخامسة من موسم الرياض رسميًا، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسيقام على مساحة تتجاوز 7.2 مليون متر مربع، ويشهد إقامة 11 بطولة عالمية و 10 معارض ومهرجانات.