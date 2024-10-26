مصر.. ساويرس يرد بكلمة واحدة على علاء مبارك وما كتبه عن فاروق حسني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تدوينة نشرها علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك وما قاله عن وزير الثقافة الأسبق بمصر، فاروق حسني.

وكتب علاء مبارك تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا: "فاروق حسنى شخصية راقية و محترمة ورمزاً من رموز الثقافة المصرية ترك إنجازات كثيرة و يعتبر من أفضل وزراء الثقافة المصرية له كل الاحترام والتقدير.."

وعقب ساويرس بتدوينة على صفحته بمنصة إكس مكتفيا بنشر كلمة واحدة قائلا: "تماما".

ويذكر أن حسني سبق وصرح في مقابلة مع بوابة الأهرام المصرية قائلا إن "الفن قد حماني، منذ الطفولة والفنان بداخلي يستمد القوة من التاريخ ومن الذات، وهذه القوة الذاتية هي التي صانتني من السلطة، لقد انقلبت الوزارة على أيامى إلى فن، في كل مكان، في المتاحف وفى المراكز الإبداعية وفى الآثار والمكتبات.. إلخ. أنا نضحت على الوزارة، وهي لم تترك أثراً سلبياً علي، كأنني لم أدخلها!"