نشر الجمعة ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على تجاوز فريق النادي الأهلي نظيره الزمالك والتتويج بكأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات، الخميس.

وقال علاء في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "من أفضل مباريات الاهلي والزمالك مباراة ممتعة تليق بالسوبر المصري.. ألف ألف مبروك للأهلي وهاردلك يا زمالك".

تفوّق النادي الأهلي على نظيره الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 6/7، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في نهائي مسابقة كأس السوبر المصري الذي أقيم على أرض استاد محمد بن زايد، الخميس.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وصناعة الفرص إلا أن الأهداف غابت حتى الدقيقة 120، ومن ثم اتجها إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح فريق "المارد الأحمر".

ويعد فريق "المارد الأحمر" الأكثر فوزاً بلقب كأس السوبر المصري بواقع 15 مرة، ثمّ غريمه التقليدي، "الفارس الأبيض"، بـ4 مرات.