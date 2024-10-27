الإمارات.. مقيم هندي يعيد نحو 27 ألف دولار عثر عليها وشرطة دبي تتفاعل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعلت شرطة دبي، الأحد، مع قيام مقيم من الجنسية الهندية أعاد مبلغ 100 ألف درهم (نحو 27 ألف دولار) بعد العثور عليها إلى مركز الشرطة.

نشرت شرطة دبي صورة من تكريم المقيم الهندي قائلة إنه يدعى سواديش كومار. Credit: Dubai police

وقالت شرطة دبي في بيان: "كرّم العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، السيد سواديش كومار، تقديراً لأمانته وحرصه على تسليم مبلغ 100 ألف درهم عثر عليها في منطقة الاختصاص، وذلك بحضور العقيد مصطفى محمد عبد الله، رئيس قسم التسجيل المروري، والمقدم ياسر الهاشمي، رئيس قسم التسجيل الجنائي، وعدد من الضباط".

وتابعت: "أشاد العميد ماجد السويدي بأمانة السيد سواديش كومار، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا"، مؤكدا أن "هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز على تحفيز الجمهور، وتشجيعه على المبادرة الإيجابية بما يعزز الأمن والأمان، وقدم العميد ماجد السويد شهادة شكر وتقدير للسيد سواديش كومار، لأمانته وفطنته".

وأضاف البيان أن السويدي أكد على أن "هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن"، مشيداً "بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية".

ونقل البيان على لسان المقيم الهندي تعبيره عن "سعادته بتكريم شرطة دبي"، مؤكداً "شعوره بالواجب لتسليم المقتنيات إلى مركز شرطة البرشاء بعد العثور عليها في مركبته، حرصا على إعادتها إلى صاحبها".