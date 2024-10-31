(CNN)-- تسعى روسيا للحصول على مبلغ لا نهاية له من المال من واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، شركة غوغل.

ويقال إن غوغل مدينة للكرملين بأكثر من 2 بـ 36 صفراً، بعد رفضها دفع غرامات بسبب حجب القنوات الموالية لروسيا على موقع يوتيوب، وتبلغ العقوبة التي لا يمكن النطق بها عمليا 20 ديسيليون دولار ــ أو نحو 20 مليار تريليون تريليون دولار. وهذا يقزم حجم الاقتصاد العالمي.

عند مستوى 110 تريليون دولار، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، يبدو الناتج المحلي الإجمالي العالمي متواضعاً بالمقارنة. وفي الوقت نفسه، تبلغ القيمة السوقية لشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، حوالي 2 تريليون دولار.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية "تاس" هذا الأسبوع أن محكمة روسية أمرت غوغل باستعادة قنوات يوتيوب وإلا ستواجه اتهامات متزايدة، وقال محام مشارك في القضية لوكالة تاس، إنه إذا لم يتم دفع الغرامة في غضون تسعة أشهر، فإنها ستتضاعف كل يوم.

وذكرت تاس: "لا يمكن لشركة غوغل العودة إلى السوق الروسية إلا إذا امتثلت لقرار المحكمة".

اتصلت CNN بشركة غوغل للتعليق.

وفي أرباحها الفصلية التي نشرت هذا الأسبوع، أشارت الشركة إلى "المسائل القانونية المستمرة" المتعلقة بأعمالها في روسيا.

في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، قلصت غوغل عملياتها في البلاد لكنها لم تصل إلى حد الانسحاب تمامًا، على عكس العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى. لا تزال العديد من خدماتها، بما في ذلك البحث ويوتيوب، متاحة في البلاد.

وبعد أشهر من الغزو، أعلنت فرع شركة غوغل في روسيا إفلاسها وأوقفت معظم عملياتها التجارية مؤقتًا بعد أن سيطرت الحكومة على حساباتها المصرفية.