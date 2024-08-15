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(CNN) -- أعلنت شركة غوغل الأمريكية، الأربعاء، أن عملية القرصنة الإيرانية التي تستهدف الحملات الرئاسية الأمريكية "مستمرة وأكثر اتساعا مما كان معروفا سابقا"، حيث يواصل المتسللون استهداف حسابات البريد الإلكتروني للمسؤولين والأشخاص المرتبطين بنائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا لما ذكره باحثو غوغل في منشور على مدونة، فقد استهدفت مجموعة قرصنة مرتبطة بـ"الحرس الثوري" الإيراني حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لنحو 12 شخصا مرتبطين ببايدن وترامب، بما في ذلك مسؤولون حكوميون، خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.

وتشهد غوغل، حتى اليوم، محاولات فاشلة من قبل المتسللين الإيرانيين لتسجيل الدخول إلى حسابات الأشخاص المرتبطين ببايدن وهاريس وترامب.

ويزيد إعلان غوغل دليلا جديدا إلى الأدلة الموجودة على الجهود العدوانية من قبل إيران لجمع معلومات استخباراتية تتعلق بالحملات الرئاسية لعام 2024.

وذكرت شبكة CNN وغيرها من وسائل الإعلام هذا الأسبوع أن المتسللين الإيرانيين المشتبه بهم اخترقوا حساب البريد الإلكتروني الشخصي للمستشار السياسي روجر ستون في محاولة للتسلل إلى حملة ترامب.

وقالت شركة غوغل إن القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق البريد الإلكتروني الشخصي لـ "مستشار سياسي بارز".

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق عندما سُئل عما إذا كان هذا المستشار السياسي هو ستون أو شخص آخر.

وذكرت الشركة أنها نقلت معلومات حول نشاط القرصنة إلى سلطات إنفاذ القانون في أوائل يوليو/تموز وتواصل التعاون.

وقالت غوغل إن حملتي ترامب وهاريس "تتعرضان لنشاط ضار يعود لجهات فاعلة تابعة لدول أجنبية"، وأضافت الشركة أنها أكدت للمسؤولين في حملتي هاريس وترامب "أهمية تعزيز إجراءات الأمان الحاصة بحسابات البريد الإلكتروني الشخصية".