حل لغز كرات سوداء أثارت رعبا بعد ظهورها على شواطئ بأستراليا

عمال يرتدون بدلات واقية يقومون بعملية تنظيف لإزالة الكرات السوداء الغامضة التي جرفتها الأمواج إلى شاطئ كوجي في سيدني، أستراليا في 17 أكتوبر 2024

(CNN)-- حلّ أخيرا لغز الكرات السوداء التي جرفتها المياه على بعض الشواطئ الأكثر شهرة في سيدني بأستراليا، الشهر الماضي، وهي شيء مثير للاشمئزاز أكثر مما يمكن أن تتخيله.

وأبعد رواد الشاطئ الأستراليين عن سبعة شواطئ الشهر الماضي بعد أن اكتشف رجال الإنقاذ آلاف الكرات السوداء، مما أدى إلى عمليات الإغلاق وجهود التنظيف.

وكان يُعتقد في البداية أنها مصنوعة من القطران، لكن كشف فريق من العلماء في جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW) أن الكرات السوداء كانت في الواقع "أجزاء دهنية" صغيرة، تتكون من براز بشري، وميثامفيتامين، وشعر بشري، وأحماض دهنية، وطعام ونفايات، من بين مئات المواد المثيرة للاشمئزاز والمربكات الأخرى.

وقال المحقق الرئيسي البروفيسور جون بيفز لقناة 9News المتعاونة مع شبكة CNN إن "رائحتها (الكرات السوداء) مثيرة للاشمئزاز تمامًا، ورائحتها أسوأ من أي شيء شممته على الإطلاق".

وحذرت هيئة البيئة والحماية في نيو ساوث ويلز (EPA) سكان سيدني لأول مرة من تجنب السباحة أو لمس الكرات في 17 أكتوبر، بعد أن تم رصدها في سبعة شواطئ بما في ذلك شاطئ بوندي الشهير في سيدني.

في تلك المرحلة، كانت محتويات وطبيعة هذه الكرات "لغزًا" وأمر المسؤولون المحليون بإجراء سلسلة من الاختبارات لمعرفة ماهيتها ومن أين أتت.