موت أكبر تمساح في العالم بأستراليا.. إليكم حجمه عمره

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(CNN)-- قالت منظمة مارينلاند ميلانيزيا للتماسيح، السبت، إن التمساح الأسترالي الذي يبلغ طوله 5.48 متر والذي كان يحمل الرقم القياسي العالمي كأكبر تمساح قيد الأسر قد مات، ويعتقد أن عمره أكثر من 110 سنوات.

وأضافت منظمة مارينلاند ميلانيزيا بمنشور على صفحتها بمنصة فيسبوك إن "كاسيوس" الذي يزن أكثر من طن كانت صحته تتدهور منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت المنظمة التي يقع مقرها في غرين آيلاند بالقرب من مدينة كيرنز السياحية في كوينزلاند: "كان كبيرا في السن ويعتقد أنه عاش متجاوزا السنوات المتوقعة للتماسيح البرية".

ويذكر أن التمساح كاسيوس، هو تمساح المياه المالحة، حصل على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر تمساح في العالم في الأسر.

وحصل على اللقب بعد وفاة التمساح الفلبيني لولونغ عام 2013، الذي بلغ طوله 6.17 متر (20 قدمًا 3 بوصات)، وفقًا لموسوعة غينيس.