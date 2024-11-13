السعودية.. تعيين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفا لـ"نيوم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مجلس إدارة شركة نيوم، الثلاثاء، تعيين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا للشركة، وذلك خلفا للرئيس التنفيذي السابق، نظمي النصر.

جاء ذلك بإعلان نشرته نيوم على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا)، ورد فيه: "أعلن مجلس إدارة شركة نيوم اليوم عن تعيين المهندس أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا للشركة، وذلك بعد مغادرة نظمي النصر كرئيس تنفيذي، حيث يهدف هذا التغيير في القيادة إلى ضمان استمرارية العمل وفقًا لرؤية وأهداف نيوم الطموحة".

وأضاف البيان: "يتولى المهندس المديفر قيادة الشركة بدعم من فريق قيادي قوي يمتد عبر مختلف مناطق وقطاعات وأقسام نيوم. ومنذ عام 2018، شغل المهندس المديفر منصب رئيس إدارة الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، ولديه فهمًا استراتيجيًا عميقًا لمشاريع نيوم ورؤيتها المستقبلية، في إطار دوره في الصندوق، يشرف المهندس المديفر على جميع الاستثمارات العقارية المحلية والمشاريع التنموية والبنية التحتية، كما أنه عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات البارزة والقيادية في المملكة".

وتابعت الشركة: "تعد نيوم ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، ويستمر التقدم في تنفيذ جميع العمليات والمشاريع كما هو مخطط لها، بما في ذلك المرحلة التالية من محفظة مشاريعنا الضخمة مثل ’ذا لاين‘ و’أوكساجون‘ و’تروجينا‘ و’مقنا‘ وجزر نيوم، وتسعى نيوم من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق التناغم بين المعيشة والأعمال والطبيعة، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".