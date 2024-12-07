نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

أظهر الفيديو ضابطا يمسك مدنيا من قميصه قبل أن يدفعه من فوق الجسر

(CNN)-- ألقي القبض على ضابط في الشرطة العسكرية في البرازيل بعد ظهور شريط فيديو له وهو يرمي شخصا مدنيا من فوق جسر في ساو باولو، الاثنين، مما أثار احتجاجات في وضجة في المدينة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة البرازيلية، ضابطا يمسك بشخص من قميصه ويسير به نحو جانب الجسر، وبعد لحظات، يرفع الضابط الرجل، الذي يبدو أنه أعزل ولا يبدي أي مقاومة، ويدفعه من فوق الحافة.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من الفيديو.

وقالت الوزارة العامة بالولاية في بيان نشر، الثلاثاء، إن الحادث "مروع وغير مقبول على الإطلاق".

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية أن مذكرة اعتقال صدرت بحق الضابط، لوان فيليبي ألفيس، الذي تم احتجازه في وقت مبكر، الخميس، وأضافت أن المحكمة العسكرية في ساو باولو أمرت في وقت لاحق بالبقاء رهن الاحتجاز الوقائي أثناء إجراء التحقيقات حول الحادث.

ووفقًا لـ CNN Brasil، قال ألفيس للمحكمة العسكرية إن هدفه هو شل حركة الرجل لتجنب اقتراب الشرطة وإلقائه على الأرض، وليس فوق الجسر.

ويعتقد أن الرجل قد نجا من السقوط، وتبحث عنه السلطات حاليا لاستجوابه، وفقا لوكالة الأنباء البرازيلية.

ومن غير الواضح ما هي التهم التي قد يواجهها ألفيس لكن فريقه القانوني قال في بيان إن اعتقاله "يظهر أن هناك توقعا بالذنب".