أمريكا.. شاب اختفى وعثر عليه مقطعا والشرطة تحقق بعد اتصال مريب عن دب

(CNN)-- آخر مرة سمع فيها أي شخص عن داستن كيرسيم كانت بعد ظهر يوم 10 أكتوبر، عندما صعد إلى سيارته السوداء من طراز فورد F-150 وتوجه إلى موقع تخييم بعيد في برية مونتانا بأمريكا.

وكان قد خطط للقاء صديق في اليوم التالي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع للتخييم والأنشطة الخارجية الأخرى، وعندما لم يحضر، ذهب صديقه للبحث عنه - واكتشف أمرا مروعًا.

صباح السبت، اتصل الصديق برقم 911 (الشرطة) وقال إنه عثر على جثة كيرسيم ملطخة بالدماء في خيمة على بعد حوالي ميلين ونصف فوق طريق موس كريك، شرق بيغ سكاي. وأخبر الضباط أن كيرسيم بدا وكأنه ضحية لهجوم دب.

لكن السلطات تقول الآن إنها تعتقد أن كيرسيم قُتل، إذ يقول مفوضو الشرطة إن تشريح الجثة خلص إلى أن الشاب البالغ من العمر 35 عامًا أصيب "بجروح وتقطيع متعدد"، وهم يحثون أي شخص لديه معلومات على التقدم.

وقال عمدة مقاطعة جالاتين، دان سبرينغر، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "هذه جريمة قتل، ونحن نعمل طوال ساعات النهار والليل للعثور على قاتله"، مضيفا أن كيرسيم قُتل بوحشية في موقع معسكره.

وأضاف سبرينغر: "نحن بحاجة لمساعدتكم.. لذلك إذا كنت في الغابة، عليك أن تظل يقظًا".

ويأمل المحققون أن يتقدم شخص ما بصور كاميرا ستكون بغاية الأهمية أو غيرها من التفاصيل التي ستساعد في تحديد ما حدث، إذ قال سبرينغر إن الأمر "مثل أحجية الصور المقطوعة الكبيرة.. عندما تعمل على هذه الحالات، ستحصل على قطع صغيرة هنا وهناك، وهذا في النهاية يخلق صورة كبيرة وكبيرة منطقية إلى حد ما".