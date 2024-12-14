دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حضر ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، يرافقه النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، حفل تخريج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من "أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية" في المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية بتقرير أن الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم "قلّد بسيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين، ليكون بذلك الخريج الرابع من دولة الإمارات الذي ينال هذا التكريم عبر تاريخ الأكاديمية، كما تلقى جائزة التفوّق لتحقيق المركز الأول للطلاب الدوليين في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح بذلك الخريج الإماراتي الوحيد الحاصل على هذين التقديرين معاً".

ونشر نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صورة للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) بتعليق قال فيه: "الناموس التخرج.. وسيف الشرف.. محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم".

من جهته نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عددا من الصور لحفل التخريج على صفحته بمنصة إكس، قائلا بتعليق: "فخور بتخرج محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من ’أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية‘ في المملكة المتحدة… وحصوله على سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين وتحقيقه للمركز الأول ضمن الطلاب الدوليين في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح بذلك أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً، وخلال حفل التخريج التقيت بالمنتسبين الإماراتيين في هذه الأكاديمية العريقة… نفخر بشباب الوطن الذين يرفعون الراس ويشرفون بلادهم وأهلهم .. مبروك يا وطن".