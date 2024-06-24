شوارع تحولت لأنهار.. كمية أمطار هائلة تهطل على دبي عن عام كامل في نصف نهار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، اعتماده مشروعًا لتطوير شبكة تصريف الأمطار في دبي، بتكلفة قوامها 30 مليار درهم (حوالي 8.2 مليار دولار).

وقال الشيخ محمد بن راشد، في حسابه عبر منصة إكس، الاثنين: "اعتمدنا اليوم مشروعًا متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم"، موضحًا أنه سيكون "أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن المشروع "سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية".

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن "المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يوميًا من المياه... سيخدم دبي للمائة عام القادمة".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "أمرنا بالبدء الفوري فيه.. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033 "، مؤكدًا أن "دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية ومكتسباتها العمرانية.. وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها".

يأتي القرار بعد أن شهدت دبي ومناطق في الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار غير مسبوقة، في 16 و17 أبريل/نيسان الماضي. وقالت بيانات رسمية وقتها إنها الكمية الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.