(CNN)-- تبحث الشرطة البريطانية عن لص سرق مجوهرات بقيمة تزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) في شمال غرب لندن في ما يُعتقد أنه أحد أكبر السرقات من منزل في البلاد.

وقالت شرطة العاصمة لندن، في بيان، الاثنين، إن اللص دخل العقار من خلال نافذة في الطابق الثاني حوالي الساعة 5 مساء، في 7 ديسمبر/ كانون الأول بينما لم يكن السكان في المنزل.

وأضافت: "سرق اللص حقائب يد بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني، و15 ألف جنيه إسترليني نقدًا و10.4 مليون جنيه إسترليني من المجوهرات المصنوعة حسب الطلب".

وتابعت أن المشتبه به وصف بأنه "رجل أبيض في أواخر العشرينات إلى الثلاثينيات من عمره" وكان وجهه مغطى أثناء الحادث.

وكان من بين المسروقات خاتم ألماس عيار 10.73 قيراط وخاتمان ألماس على شكل فراشة؛ وخاتم ألماس عيار 3.03 قيراط، وخاتم أكوامارين وقلادة، وكذلك أقراط ماسية، وقطع مختلفة من المجوهرات.

وقال المحقق باولو روبرتس، في البيان: "هذه جريمة وقحة، حيث دخل المشتبه به إلى العقار وهو مسلح بسلاح غير معروف وانتهك حرمة منزل الضحايا".

وأضاف أن "المشتبه به سرق مجوهرات بقيمة 10.4 مليون جنيه إسترليني، معظمها فريد ​​من نوعه في تصميمه، وبالتالي يمكن التعرف عليه بسهولة".

وقال تشابا فيراج، كبير موظفي الأسرة، لصحيفة الغارديان البريطانية، إن عملية الاقتحام يبدو أنها تمت من قبل "ذئب منفرد"، لكن تحويل العناصر المسروقة إلى أموال قد ينطوي على شبكة أوسع، وذكر أنه كان في المنزل عندما وقعت عملية السطو.

تواصلت شبكة CNN مع فيراج للتعليق.