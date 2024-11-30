دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، عن تمكنها من استعادة طقم مجوهرات تيلغ قيمته 150 ألف دينار بحريني (نحو 400 ألف دولار).

ونشرت الداخلية البحرينية صورة لطقم المجوهرات الذي تم استعادته.

وقالت الداخلية في بيان: "تمكنت شرطة الجنوبية من استرجاع طقم مجوهرات يقدر قيمته بـ 150 ألف دينار بحريني بعد فقدانه من أحد المحلات المشاركة في معرض المجوهرات العربية، وذلك خلال ساعتين من تلقي البلاغ ".

وتابعت: "فور تلقي بلاغ بفقدان الطقم، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري ومراجعة تسجيلات الكاميرات، وتبين قيام أحد العاملين برميه مع مخلفات في كيس قمامة ووضعه في المكان المخصص للمخلفات، حيث تم العثور على الطقم وتسليمه لمحل المجوهرات، مشيرة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة".