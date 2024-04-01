بسبب كسوف الشمس.. شاهد كيف تستفيد بعض الأعمال التجارية في هذه المنطقة

سيلقي كسوف الشمس الظلام على مدينة ريد أوك لمدة 4 دقائق و13 ثانية تقريبًا يوم 8 أبريل، لذا يقوم فيليب هيوز وشقيقته ميشيل بيزانيلا بوضع استراتيجية لكيفية التأكد من أن مطعم الإفطار والغداء الخاص بهما، Gravy، جاهز.

يبلغ الأثر الاقتصادي المقدر لكسوف الشمس في إجمالي النفقات ما يقرب من 1.4 مليار دولار في ولاية تكساس. ما يقرب من 500 مليون دولار في منطقة دالاس وبلانو وإيرفينغ، وأكثر من 13 مليون دولار في مقاطعة إليس، حيث تقع ريد أوك.

ويقول الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة بمنطقة ريد أوك إنهم يتوقعون 8 إلى 10 أضعاف إيراداتهم العادية.

كما يقول إنه لن يكون مجرد حدث ليوم الاثنين فقط، مشيرًا إلى أنه سيكون "حدثًا طوال عطلة نهاية الأسبوع، حتى أنه سيبدأ في وقت مبكر من يوم الجمعة"، مضيفًا أن المفتاح هو الاستعداد، وهذا يعني تعزيز عدد الموظفين وتعيين موظفين إضافيين والتأكد من وجود مخزون كافٍ.

إضافة إلى أنه شجع السكان على الحصول على البضائع والوقود في وقت مبكر.

