تعتقد الشرطة الأمريكية في منطقة سنترال فالي بولاية كاليفورنيا، أنها قامت بتفكيك عملية ضخمة لتربية الكلاب لاستخدامها لاحقًا بغرض قتال الكلاب الأخرى.

قال محققون إنه تم إنقاذ أكثر من 70 كلبًا من عدة منازل في المنطقة نفسها بعد أن عاشت في ظروف غير صحية وبيئة قذرة مروعة.

تقول الشرطية دومينيك سانشيز من قسم شرطة مدينة تورلوك في كاليفورنيا: "لم تكن هذه الكلاب تتجول في المنزل. لقد كانت في أقفاص الكلاب فقط، لذلك لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى الماء أو الطعام أو أي شيء من هذا القبيل".

وبعد مزيد من التحقيق والمراقبة لثلاثة منازل، كشفت مذكرة تفتيش عن أكثر من عشرة كلاب، وهو ما لم يكن يتوقعه المحققون.

في الوقت الذي يواجه فيه الشخص المسؤول عن هذه الكلاب ويُدعى خورخي أيالا، البالغ من العمر 46 عامًا، جنايات متعددة يمكن أن يُتهم بها لكل كلب.

ولدى ميشيل باندور مراسلة محطة KCRA آخر المستجدات في التحقيق.