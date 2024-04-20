أظهر مقطع فيديو تم نشره حديثًا، ما حصل لأطفال بمدرسة في مقاطعة موراي عندما اصطدم سائق الحافلة المدرسية الذي كان يقلهم في مقاطعة موراي شمال غرب ولاية جورجيا الأمريكية.

ويُظهر مقطع الفيديو والذي قد يجد البعض صعوبة في مشاهدته، الأطفال وهم يُقذفون بعنف داخل الحافلة عند لحظة الاصطدام.

كان إجمالي عدد الطلاب الموجودين آنذاك 12 طالبًا على متن الحافلة عندما تعرضت لحادث التحطم.

وكما أفادت إيه سي باركر مراسلة محطة WTVC الإخبارية، فقد حصل بعض أسر الطلاب المتضررين على تسوية مالية من المنطقة التعليمية.

وفي هذا التقرير المزيد من التفاصيل.