أظهرت لقطات كاميرا مثبتة بالجسم، التُقطت في 25 مارس، اللحظات الفوضوية بعد أن أطلق رجل يبلغ من العمر 81 عامًا النار على سائقة "أوبر"، اعتقد أنها تحاول خداعه، بمقاطعة كلارك في ولاية أوهايو الأمريكية.

أخبر مالك المنزل، ويليام بروك، البالغ من العمر 81 عامًا، الضباط أنه كان يتلقى مكالمات هاتفية طوال اليوم من محتال يقول إن أحد أقارب بروك يحتاج إلى المساعدة، مضيفًا أن المحتال أخبره أيضًا أن امرأة كانت ستأتي إلى منزله للحصول على المال منه، لكن المرأة التي ظهرت كانت في الواقع سائقة "أوبر"، وكانت أيضًا ضحية لعملية الاحتيال.

وقال بروك للسلطات إن "الرجل على الهاتف هو الذي أرسلها (السيدة) إلى هنا"، مشيرًا إلى أن المحتال كان يحاول الحصول على المال منه وكانت السيدة تطرق الباب في الوقت ذاته.