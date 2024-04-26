تقدم شركة Throwflame، وهي شركة مقرها في ولاية أوهايو الأمريكية، ما تقول إنه أول كلب آلي في العالم يحمل قاذف اللهب على ظهره، حيث يمكن لقاذف اللهب إطلاق النار حتى مسافة تقرب من 10 أمتار.

تم اعتبار قاذفات اللهب سلاحًا من أسلحة الحرب، وبالتالي أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة.

في حين يمكن استخدام قاذف اللهب هذا في السيطرة على حرائق الغابات والوقاية منها وإدارة الأعمال الزراعية، وتذويب الجليد والثلوج أو الترفيه، وفقًا لشركة "Throwflame".

لا يتم تقييد قاذفات اللهب بموجب قانون الأسلحة النارية الفيدرالي في الولايات المتحدة، ولكنها محظورة في ولاية ماريلاند وتتطلب تصريحًا للاستخدام في كاليفورنيا.