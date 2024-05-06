قالت الشرطة إنه بعد 5 أشهر من المواعدة عبر الإنترنت، انفصل أندرو بينافيدس، البالغ من العمر 23 عامًا، عن صديقته التي لم يلتق بها شخصيًا من قبل. وتُظهر أوراق المحكمة أن بينافيدس بعث رسائل تهديد يقول فيها إنه "سيقتلها وأفراد أسرتها ويحرق منزلهم" الواقع بمدينة لاكونيا في ولاية نيو هامشير الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو بينافيدس وهو يخرج من سيارته بعد القيادة على طول الطريق من ولاية بنسلفانيا لإلقاء زجاجة حارقة غير مشتعلة على منزل صديقته السابقة. وبعد أن أخطأ هدفه، رماها مرة أخرى قبل أن يرحل.

وأشارت صديقته السابقة إلى أنها لم تعطه عنوانها أبدًا، وتظهر مستندات المحكمة أنه كان لديه صديق عثر عليه.

والآن، يواجه بينافيدس 8 تهم بالتهديد الإجرامي، وتهمتين بالإيذاء الإجرامي، وتهمة واحدة بالمطاردة.