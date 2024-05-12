لحظات مخيفة عاشها الزوار.. إعصار قوي يضرب كنيسة ويقتلع برجها

ضرب إعصار عنيف بلدة يونيون في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية واقتلع برج كنيسة، وقال القس كين بارنر إن حوالي 100 شخص، بمن فيهم أطفال، كانوا بالداخل في ذلك الوقت.

وبينما كانت زوجة القس، روندا، تغني على المسرح، سمعت ضجيجًا في منتصف أغنيتها، وقالت: "رأيت أن الأضواء كانت تومض، ثم انطفأت، وأعتقد أنني سمعت النوافذ بدأت تتحطم، ثم كان الصوت مثل قطار يمر وتحطم المزيد من النوافذ".

وقال القس بارنر إن الرياح القوية اقتلعت سقف مبنى المكاتب المتصل بالكنيسة. ثم اقتلع الإعصار برج الكنيسة وألقى به على بعد حوالي 50 قدمًا في مواقف السيارات، مما أدى إلى تحطم السيارات.