انقلبت وتدحرجت.. شاهد حادث سير مميت بين مركبات على طريق سريع في فلوريدامتفرقاتنشر الجمعة، 17 مايو / أيار 2024تُظهر لقطات كاميرا مثبته على الجسم آثار حادث تصادم مروع بين عدد من المركبات على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أدى ذلك الى انقلاب حافلة محملة بالعمال، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.قد يهمك أيضًا.. شاب يهرب من الشرطة بسرعة ويتسبب بحادث مروري.. شاهد أين استقرت مركبتهحادث سير مميت.. كاميرا مراقبة ترصد ما حدث لسيارة عبرت إشارة حمراءقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقحوادث سيرفلوريداكوارثكوارث طبيعية