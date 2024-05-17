تُظهر لقطات كاميرا مثبته على الجسم آثار حادث تصادم مروع بين عدد من المركبات على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أدى ذلك الى انقلاب حافلة محملة بالعمال، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

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