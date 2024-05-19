بعد ظهوره بفيديو يركل ويجر صديقته.. هل ستوجه التهم للمغني شون كومز؟

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN مغني الراب الشهير شون "ديدي" كومز وهو يدفع ويركل ويجر صديقته آنذاك، كاسي فينتورا، خلال مشاجرة حدثت بأحد الفنادق عام 2016، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعلى الرغم من الصور القاسية، يبدو أنه من غير المرجح أن يتم اتهام المغني بالاعتداء، حيث أصدر مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس بيانًا قال فيه إنهم شاهدوا الفيديو، مضيفًا: "إذا حدث السلوك المصور في عام 2016، لسوء الحظ، لن نتمكن من توجيه اتهامات لأن السلوك قد حدث خارج الجدول الزمني حيث يمكن مقاضاة جريمة اعتداء".

وتواصلت CNN مع شرطة لوس أنجلوس، وأشاروا إلى أنهم علم بالفيديو، لكنهم قالوا أيضًا إنه لا يوجد تحقيق مفتوح مع شرطة لوس أنجلوس ضد السيد كومز في هذا الوقت.