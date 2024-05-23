تحقق إدارة قسم شرطة مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية بحادث اصطدام وهرب تم التقاطه بالكاميرا خلال مقابلة لمحطة WTMJ الإخبارية مع أحد شهود عيان حول حادثة إطلاق نار وقعت في عطلة نهاية الأسبوع.

كان طاقم الأخبار في مكان الحادثة عندما فقدت سيارة مسروقة من قبل مراهقين السيطرة واصطدمت بسيارة عائلية صغيرة كانت مركونة ومتوقفة على جانب الطريق.

ولدى مريم مكار مراسلة محطة WTMJ تفاصيل الأحدث التي وقعت في مكان حادث التحطم.