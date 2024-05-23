وقع على بعد خطوات منهم.. بث مباشر للقاء يوثق حادث تحطم سيارة وهروب سائقهامتفرقاتنشر الخميس، 23 مايو / أيار 2024تحقق إدارة قسم شرطة مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية بحادث اصطدام وهرب تم التقاطه بالكاميرا خلال مقابلة لمحطة WTMJ الإخبارية مع أحد شهود عيان حول حادثة إطلاق نار وقعت في عطلة نهاية الأسبوع.كان طاقم الأخبار في مكان الحادثة عندما فقدت سيارة مسروقة من قبل مراهقين السيطرة واصطدمت بسيارة عائلية صغيرة كانت مركونة ومتوقفة على جانب الطريق.ولدى مريم مكار مراسلة محطة WTMJ تفاصيل الأحدث التي وقعت في مكان حادث التحطم.قراءة المزيد