استقبل السكان في أحد أحياء بلدة أكسفورد بولاية ماساتشوستس الأمريكية زائرًا غير مرحب به مساء الثلاثاء، حيث كان عبارة عن دب أسود ضخم.

اقتربت كريستي بلين مالكة منزل في البلدة من هذا الدب الضخم بشكل شخصي دون علم منها وذلك عندما قامت بفتح باب المنزل لتراه مباشرة لتعود وتستدير وتغلق الباب مسرعة.

قامت وصديقها في المنزل بالقرع على الأواني والقدور لإبعاد الدب عن فناء المنزل.

كان الدب جالسا ويأكل وجبة الطيور دون اهتمام لما يجري حوله، إذا أخذ الناس بالتوقف وإطلاق أبواق سياراتهم للتنبيه بوجود الدب.

وكما أفاد شون شيابات مراسل قناة WCVB الإخبارية فقد كان الأمر يتعلق بالتسوق للحصول على وجبة سريعة وسهلة.