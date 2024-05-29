استقال عدد من موظفي OpenAI، وأثار بعضهم، بمن فيهم المدير التنفيذي السابق، جان ليكي، مخاوف عامة من أن الشركة تعطي الأولوية لتسويق الذكاء الاصطناعي على بعض مخاطر السلامة طويلة المدى التي تأتي مع هذه التكنولوجيا القوية.

وتقول الشركة إنها ستقوم بتشكيل لجنة السلامة الجديدة هذه بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وستشمل أيضًا بعض الموظفين الداخليين العاملين في مجال التكنولوجيا والأمن، بمن فيهم رئيس الأمن وكبير العلماء الجديد.

لكن على الشخص أن يتساءل عن مدى فعالية تشكيل لجنة السلامة هذه، نظرًا إلى وجود تاريخ طويل من فشل شركات التكنولوجيا في التنظيم الذاتي بشكل فعال.

يأتي هذا الأمر بعد يومين فقط من قيام اثنين من أعضاء مجلس إدارة OpenAI السابقين، اللذين أزيحا في نوفمبر كجزء من تغيير القيادة آنذاك، بكتابة مقالة رأي قائلين إنهما لا يعتقدان أنه يجب السماح لشركات الذكاء الاصطناعي بالتنظيم الذاتي.

وتقول شركة OpenAI إنها ستتشاور مع خبراء خارجيين، بما في ذلك مسؤولي الأمن السيبراني السابقين كجزء من لجنة السلامة الجديدة هذه، لكن ليس من الواضح مدى تأثيرهم أو سيطرتهم على هذه المجموعة.