من المقرر الآن تسليم رجل من منطقة ديابلو مدان بالاغتصاب إلى سلطات ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وكان المعتدي الذي يدعى توين كيت لي مختبئًا في منطقة "إيست باي" لأكثر من 16 عامًا تحت اسم مزيف.

وأدين توين كيت لي بالاغتصاب في عام 2007 في مدينة كوينسي بولاية ماساتشوستس.

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