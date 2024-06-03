بـ"عكاز وساق واحدة".. رجل يقوم بعمل بطولي ويكافح حريقًا بمنزل جاره

تم اعتبار أحد المنازل "خسارة كاملة" بعد اندلاع حريق وقع بولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت. وقال أحد الجيران، كيرن غيل، إنه وجار آخر حاولا إخماد الحريق.

يعيش غيل في شارع برنارد منذ حوالي 4 سنوات. وقد شارك مقطع فيديو مصورًا بالهاتف المحمول للحرائق. وتلقى غيل إشعارًا بالإخلاء الليلة التي قبلها، لكنه اختار البقاء، قائلًا: "كنت هنا لإنقاذ ما عملت بجد من أجله".

من جانبه، قال جوش سيلفيرا من إطفاء كاليفورنيا، إن إحدى أولوياتهم القصوى كانت التأكد من أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإخلاء لديهم مكان يذهبون إليه.

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