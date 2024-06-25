أنقذ قسم الإطفاء في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية، طفلة رضيعة تبلغ 20 شهرًا من العمر من داخل سيارة ساخنة مؤخرًا..

أصبحت الطفلة الرضيعة محاصرة في سيارة تسلا تعود لجدتها، بعد أن نفدت بطارية السيارة بشكل غير متوقع وبدون سابق إنذار بعدما نوت اصطحابها في نزهة إلى حديقة الحيوان.

يشرح غاري هاربر مراسل قناة KPHO الإخبارية عيبًا خطيرًا في تصميم السيارة الكهربائية الشهيرة.

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