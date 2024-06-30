تصرف غريب لرجل داخل مقبرة.. شاهد ما فعله بسلاحف قرب بحيرة

تصرف غريب لرجل داخل مقبرة.. شاهد ما فعله بسلاحف قرب بحيرةمتفرقاتنشر الأحد، 30 يونيو / حزيران 2024في حادثة صادمة وثقتها كاميرا هاتف داخل إحدى المقابر في مدينة بورتلاند بولاية مين الأمريكية، تحقق الشرطة الأمريكية في مقطع فيديو مزعج يظهر شخصًا يعتدي بشكل وحشي على عدد من السلاحف بجانب بحيرة.قد يهمك أيضًا.. فيديو مفزع يظهر ما فعله شرطي أمريكي بمراهقين أمام والدتهم.. شاهد رد فعلهارجل يتفاجأ بدب ضخم عالق داخل سيارته.. فيديو صادم يصور ما فعله للخروجفيديو صادم يظهر 180 ألف نحلة تعيش في سقف غرفة نوم رجل.. شاهد كيف اكتشفهاقراءة المزيدأمريكاالحيواناتحقوق الحيوان