تصرف غريب لرجل داخل مقبرة.. شاهد ما فعله بسلاحف قرب بحيرة

في حادثة صادمة وثقتها كاميرا هاتف داخل إحدى المقابر في مدينة بورتلاند بولاية مين الأمريكية، تحقق الشرطة الأمريكية في مقطع فيديو مزعج يظهر شخصًا يعتدي بشكل وحشي على عدد من السلاحف بجانب بحيرة.

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