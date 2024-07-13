فيديو يظهر ما حدث لغزال عندما سقط في بحيرة موحلة.. شاهد رد فعل أمه

فيديو يظهر ما حدث لغزال عندما سقط في بحيرة موحلة.. شاهد رد فعل أمهمتفرقاتنشر السبت، 13 يوليو / تموز 2024يقوم رجال الإطفاء في مقاطعة ويستتشستر بولاية نيويورك الأمريكية بأكثر من مجرد إخماد النيران، فعندما علق غزال صغير في الوحل في بحيرة Premium Mill Pond في مدينة نيو روشيل ظهر يوم الخميس، هرع رجال الإطفاء المحليون لتحرير الحيوان الصغير على مرأى أمه.قد يهمك أيضًا.. رجل يتفاجأ بدب ضخم عالق داخل سيارته.. فيديو صادم يصور ما فعله للخروجحيلة ذكية من حديقة حيوانات لإجراء فحص لأرماديلو حامل.. شاهد ماذا فعلوا قراءة المزيدأمريكاحيواناتنيويورك