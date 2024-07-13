فيديو يظهر ما حدث لغزال عندما سقط في بحيرة موحلة.. شاهد رد فعل أمه

يقوم رجال الإطفاء في مقاطعة ويستتشستر بولاية نيويورك الأمريكية بأكثر من مجرد إخماد النيران، فعندما علق غزال صغير في الوحل في بحيرة Premium Mill Pond في مدينة نيو روشيل ظهر يوم الخميس، هرع رجال الإطفاء المحليون لتحرير الحيوان الصغير على مرأى أمه.

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