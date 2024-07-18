شاهد كيف سرق لصوص كلبًا من أمام منزل مالكته في وضح النهار

شاهد كيف سرق لصوص كلبًا من أمام منزل مالكته في وضح النهارمتفرقاتنشر الخميس، 18 يوليو / تموز 2024في حادثة وثقتها كاميرا مراقبة في مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان الأمريكية، أقدم لصان على سرقة كلب من الفناء الأمامي لمنزل مالكته في وضح النهار بطريقة جريئة.قد يهمك أيضًا.. ركض بسرعة وقفز عبر النافذة.. رجل إطفاء يخاطر بحياته لمنع لص من سرقة سيارة إسعافرصدتهم كاميرا مراقبة.. شاهد ما فعله لصوص بشاحنة محملة بمقتنيات ثمينة ليلًالن تصدق ما سرقاه.. كاميرا ترصد لحظة سطو لصين على أداة تستخدم لإطفاء الحريققراءة المزيدأمريكاجرائم سرقةسرقات