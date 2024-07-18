شاهد كيف سرق لصوص كلبًا من أمام منزل مالكته في وضح النهار

في حادثة وثقتها كاميرا مراقبة في مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان الأمريكية، أقدم لصان على سرقة كلب من الفناء الأمامي لمنزل مالكته في وضح النهار بطريقة جريئة.

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