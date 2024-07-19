في مشهد مرعب، وجدت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا نفسها محاصرة تحت عدة أقدام من الرمال بعدما انهارت عليها حفرة كانت تلهو فيها على شاطئ "ميشن بيتش" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهرعت فرق الإنقاذ في سان دييغو إلى الشاطئ لإخراج الفتاة.

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