ابتلعتها الرمال فجأة.. شاهد ما حدث لفتاة كانت تلهو في حفرة على شاطئ بكاليفورنيامتفرقاتنشر الجمعة، 19 يوليو / تموز 2024في مشهد مرعب، وجدت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا نفسها محاصرة تحت عدة أقدام من الرمال بعدما انهارت عليها حفرة كانت تلهو فيها على شاطئ "ميشن بيتش" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهرعت فرق الإنقاذ في سان دييغو إلى الشاطئ لإخراج الفتاة.قد يهمك أيضًا.. هاجمتها عناكب سامة جدا فجأة.. شاهد امرأة تواجه مصيرا مروعا داخل سقيفة منزلهافيديو يظهر سقوط لعبة ملاهي.. شاهد ما حدث لركابها قراءة المزيدأمريكاحوادثكاليفورنيا