رصدتها كاميرا بتقنية الفاصل الزمني.. حريق غابات يزداد 7 أضعاف حجمه في 4 ساعات فقطمتفرقاتنشر الخميس، 25 يوليو / تموز 2024اندلع حريق الغابات "بارك فاير" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على مساحة 45,549 فدانًا وقد تضخم حجمه 7 مرات في ما يزيد قليلاً عن أربع ساعات الأمر الذي أدى إلى عمليات إخلاء إلزامية في مقاطعة بوت.قد يهمك: شاهد.. رجل إطفاء يوثق "ظاهرة نادرة للغاية" تشكلت في حرائق غابات كنداوقد يهمك أيضًا: إحداها من شرارة أعمال اللحام.. عشرات القتلى بحرائق غابات في تشيليقراءة المزيدأمريكاحرائقحرائق الغاباتكاليفورنيا