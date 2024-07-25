اندلع حريق الغابات "بارك فاير" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على مساحة 45,549 فدانًا وقد تضخم حجمه 7 مرات في ما يزيد قليلاً عن أربع ساعات الأمر الذي أدى إلى عمليات إخلاء إلزامية في مقاطعة بوت.

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